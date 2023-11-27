مدرب الكهرباء: جاهزون لموقعة الكويت وهدفنا التمسك بالصدارة

2023-11-27 13:58:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مدرب كرة الكهرباء لؤي صلاح أن نتائج الجولة الحالية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ستوضح ملامح المجموعة، مبيناً أن الفريق البرتقالي عازم على التمسك بالصدارة.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه الكهرباء أمام الكويت الكويتي، والتي ستقام يوم غد في استاد جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الآسيوي، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مجموعتنا قويةٌ جداً، وهذه الجولةُ ستوضح ملامح المجموعة، لكن لن يتم حسمُ التأهل من هذه الجولة"، مبيناً أن" الكويت الكويتي يعدُّ من أفضل فرق البطولة ، ويمتلك لاعبين جيدين، لذا ستكون المنافسةُ محتدمةٌ".

وأضاف صلاح أن" الفريق على أتم الجاهزية وبصفوف مكتملة ولا نعاني من الغيابات، وأن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجةٍ جيدة من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة".