النفط بالصدارة وتغييرات في ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد الجولة الثامنة

2024-11-28 11:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تصدر فريق النفط ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الثامنةليزيح عن الصدارة التي تربع عليها طوال الجولات السابقة.

ويتصدرفريق النفط برصيد 15 نقطة، بينما جمعت أربعة أندية 14 نقطة وتنافست بفارق الأهدافليحلّ الشرطة ثانياً، يليه الكرمة بالمركز الثالث، والزوراء بالمركز الرابع،وأربيل خامساً.

بينماجاء فريق زاخو بالمركز السادس وجمع 13 نقطة، فيما جمعت ثلاثة أندية 12 نقطة،وبفارق الأهداف حلّ النجف بالمركز السابع، والقوة الجوية بالمركز الثامن،والكهرباء بالمركز التاسع، وبالمركز العاشر جاء نفط ميسان وجمع 11 نقطة.

واشتركتثلاثة أندية بعشر نقاط لكنها تباينت بفارق الأهداف، حيث جاء فريق الطلبة بالمركز11، يليه الكرخ بالمركز 12، ثم كربلاء بالمركز 13، ‏وجمع فريقا القاسم ونفط البصرةتسع نقاط وبفارق الأهداف جاء القاسم بالمركز 14 ونفط البصرة بالمركز 15.

وحلّنوروز بالمركز 16 برصيد ثمان نقاط متساوياً مع الميناء الذي جاء بالمركز 17 بفارقالأهداف، ودهوك بالمركز الثامن عشر برصيد خمس نقاط، وديالى بالمركز 19 برصيد ثلاثنقاط، وأخيراً الحدود بالمركز الأخير من دون نقاط.

وأجلتلجنة المسابقات ثلاث مباريات من الجولة الثامنة، وهي الكهرباء وضيفه الشرطة،والقوة الجوية مع نوروز، ودهوك مع القاسم، بسبب مشاركة الشرطة والجوية في دوريأبطال آسيا، ودهوك ببطولة الأندية الخليجية الأبطال.