مجلس الوزراء يقرر تخصيص 5 مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين العراقيين

2024-01-02 15:46:01 - المصدر: واع

بغداد – واعقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تخصيص 5 مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين العراقيين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " مجلس الوزراء قرر اليوم تخصيص 5 مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين العراقيين".وأضاف أن "ذلك جاء لتغطية نفقات علاج الصحفيين من كبار السن والمرضى والرواد ودعم تكافلهم الاجتماعي، وكذلك لتكفل وعلاج عوائل شهداء الصحافة الذين يتجاوز عددهم (500) شهيد".