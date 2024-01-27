تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطف وأمه في منطقة الحرية ببغداد

2024-01-27 22:08:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتمكن شرطة بغداد الكرخ، من تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على الخاطف وامه المشتركة بالجريمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "بلاغاً ورد من احد المواطنات تدعي بقيام شخص مجهول بخطف ابنتها القاصر"، مبيناً انه "تم تشكيل فريق عمل من قبل شرطة بغداد الكرخ ومراجعة كاميرات المراقبة وتم التوصل الى الخاطف ".

وتابع المصدر: "بعد مراقبة مستمرة تم التوصل إلى رقم هاتف الخاطف والتواصل معه وعرض مبالغ مالية واغراءه بها، تم الاستدلال على مكانه ضمن منطقة الحرية".

وأضاف أن "مفارز الشرطة توجهت إلى المكان ومداهمة منزل الخاطف وتفتيشه، وتم تحرير المخطوفة والقبض على الخاطف مع والدته".