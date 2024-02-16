فوزان للشرطة وزاخو وتعادل الميناء والحدود في دوري نجوم العراق

2024-02-16 13:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 14 لدوري نجوم العراق ، في كربلاء وزاخو والبصرة.

وفي المباراة الاولى فاز فريق الشرط على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 3-2، وقد جرت أحداث المباراة على ملعب كربلاء الدولي وهو الملعب المفترض لنادي القاسم .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 سجل الشرطة اولا عن طريق مهمد علي في الدقيقة الأولى، وتمكن القاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة 45+1 عن طريق اللاعب حيدر ماجد وهو أول هدف تاريخي يسجله القاسم بمرمى الشرطة.

وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدف التقدم الثاني في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب ميسوكي اولمو، وفي الدقيقة 55 أدرك الشرطة هدف التعديل من رأسية جميلة لمهند علي وسجل على عبد الزهرة الهدف الثالث للشرطة في الدقيقة 87 .

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب زاخو ، فاز فريق زاخو على ضيفه امانة بغداد بهدف دون رد جاء هدف زاخو في الدقيقة 90+7 عن طريق دايوان ميغول.

بينما تعادل الميناء أمام ضيفه الحدود 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب الميناء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بهدف دون رد للحدود جاء في الدقيقة 28 عن طريق المحترف داكوستا.

وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدف التعديل في الدقيقة 90+5 عن طريق كرار جعفر.