شبكة أخبار الناصرية:قال نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي ان جتماعا موسعا انعقد بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحضور رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري و مدير الموارد المائية عبد الرضا مصطاح ومستشار رئيس الوزراء ناصر تركي لمناقشة شحة المياه في قضاء سيد دخيل . وبيّن العتابي...

