المغرب يستعد الخميس لاستضافة كأس أمم افريقيا لكرة الصالات

يستعد المغرب، البلد المستضيف المتميز لكرة القدم الإفريقية، لتنظيم كأس إفريقيا للأمم لكرة الصالات 2024، في الفترة من 11 إلى 21 أبريل نيسان.

وتعد هذه المسابقة القارية الجديدة بمثابة تتويج جديد للمملكة، التي تواصل تأكيد ريادتها في المجال الرياضي والتزامها بتطوير كرة القدم الإفريقية، في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المروج الأول لانخراط مغربي أكبر في القارة الإفريقية وبطل التعاون جنوب-جنوب.

"المغرب رائد كرة القدم الإفريقية بلا منازع"

لقد اكتسبت المملكة بالفعل خبرة غنية ومعرفة لا يمكن إنكارها في تنظيم الأحداث الرياضية واسعة النطاق، بطولة CHAN 2018، بطولة CAN لكرة الصالات 2020 في العيون، آخر بطولة CAN للسيدات والقادمة، CAN U23، النسخ الخمس التالية من CAN للسيدات تحت 17 سنة، CAN25 وكأس العالم 2030، ولكن أيضًا العديد من إصدارات كأس العالم للأندية. وآخرها، تشكل أمثلة ملموسة على هذا النجاح المغربي في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

ونظرًا لبنيته التحتية عالية المستوى، استقبل المغرب أكثر من 19 فريقًا أفريقيًا جاءوا للعب مباريات كرة قدم دولية خلال نافذة FIFA الأخيرة في مارس آذار.

ويضع المغرب نفسه في صدارة كرة القدم الإفريقية كبلد مضيف للمسابقات، وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024 بأن تكون حدثًا عظيمًا سيسمح للمملكة بمشاركة شغفها بكرة القدم مع بقية القارة وتأكيد ريادتها على الساحة الرياضية الإفريقية.