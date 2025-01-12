الحدود يطوي صفحة الإخفاقات ويأمل في تصحيح المسار من بوابة ديالى

2025-01-12 14:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس إدارة نادي الحدود، صفاء عباس، أن فريقه عازم على طي صفحة الإخفاقات والنهوض من السبات الطويل، والبداية ستكون من مواجهة الغد أمام ديالى في إطار منافسات الجولة الـ (14) من دوري نجوم العراق للمحترفين، معرباً عن أمله بتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود فرص عدة لتطوير الأداء والخروج من دوامة الضغوطات.وقال عباس في تصريح لصحيفة (الصباح)، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المرتبة الحالية لا تليق باسم النادي وتاريخه المميز، وبالتالي فإن الفريق عقد العزم على تصحيح المسار في المباريات المقبلة، من أجل ترك منطقة القاع والتقدم نحو المراكز البعيدة عن صراع الهبوط".وبشأن مواجهة الغد أمام ديالى، أكد عباس أن" لكل مباراة حساباتها الخاصة والفوز هو طموح مشروع لا سيما أن المنافس يعد من الأندية التي تصارع أيضاً من أجل البقاء، معلناً جاهزية الحدود لخوض اللقاء، والأمـل يحدوه بأن يظهر الفريق بمستوى مثالي لتحقيق النقاط الثلاث".وأشار عباس إلى أن" الإدارة تضع ثقتها الكاملة بالجهاز الفني وتراه قادراً على قيادة كرة الحدود الى بر الأمان، مبيناً أن سوء الطالع حال دون تحقيق النتائج المطلوبة حتى الآن، ولكن بالعزيمة والإصرار ستأتي النجاحات تباعاً، على أمل أن تكون مباراة ديالى الانطلاقة الحقيقية للفريق في منافسات الدوري".