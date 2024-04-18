حلم البافاري هل يتحطم امام عقدة ريال مدريد ؟

2024-04-18 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يشعر بايرن ميونخ الاماني بالسعادة بعد عودته لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن من أجل الوصول للمباراة النهائية في ملعب ويمبلي، يجب على الفريق البافاري إنهاء السلسلة السلبية ضد فريق ريال مدريد الاسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويح باللقب بواقع 14 مرة.

وسيلعب بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في الدور قبل النهائي، المقرر إقامته يوم 30 نيسان/أبريل الجاري في ميونخ، و8 آيار/مايو المقبل في مدريد.

والتقى الفريقان في 26 مباراة، حيث فاز الريال بـ12 مباراة، فيما فاز بايرن، المتوج باللقب 6 مرات، في 11 مباراة.

وهيمن الريال على آخر ثلاث مواجهات (6 مباريات) جمعتهما بالأدوار الاقصائية، حيث فاز الريال في 5 مباريات وتعادلا في مباراة.

لكن بايرن سيسعى لاستغلال فرصة إنهاء السلسلة السلبية في أول مواجهة تجمعهما منذ عام 2018، وإنقاذ الموسم الحالي، الذي حقق فيه الفريق نتائج سلبية على المستوى المحلي.

وقال توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ: "تبدأ المباراة بعد اسبوعين. هناك حافز كبير. سنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الموسم في ويمبلي".

ووصل توخيل للدور قبل النهائي مع 3 أندية مختلفة، وخسر نهائي 2020 مع باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، وتوج باللقب بعدها بعام مع تشيلسي.



