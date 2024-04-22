نيجيرفان بارزاني يؤكد دعمه الكامل للصحفيين وتأمين البيئة الملائمة للعمل الإعلامي

2024-04-22 10:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، دعمه الكامل للصحفيين وتأمين البيئة الملائمة للعمل الإعلامي، فيما دعا الصحفيين للالتزام بقانون العمل والمهنية وحماية السلم المجتمعي.

وقال رئيس الاقليم، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية للصحافة الكوردية، وردت الى وكالة شفق نيوز، "في الذكرى السادسة والعشرين بعد المئة للصحافة الكوردية و اصدار العدد الاول لجريدة (كوردستان) من قبل المرحوم (الأمير مقداد بدرخان) والذكرى السادسة والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، اقدم تهاني الحارة لجميع صحافيي كوردستان وارجو لهم النجاح".

واضاف، "في هذه الذكرى، أؤكد على تأمين الارضية والبيئة الملائمة للعمل الإعلامي، وتقديم التسهيلات لوصول الصحفيين لمصادر المعلومات من دون تمييز، والابتعاد عن فرض القيود والعراقيل عليهم لكي يلعب الصحفيون دورهم المهني بمسؤولية في مراقبة المؤسسات ورفع المستوى الثقافي للمواطنين وصناعة الرأي العام، وأن يغدو عاملا وشريكا مهما في عملية بناء وتنمية الديمقراطية وتوعية المجتمع".

وتابع، "بينما اؤكد على دعمي الكامل للصحفيين، ورأيي الثابت حيال حرية الصحافة والتعبير عن الرأي كمبدأ رئيسي لأي مجتمع ديمقراطي حر، ادعو الصحفيين للالتزام بقانون العمل الصحافي و المهنية ومراعاة الصدق، التوازن، الحياد، وتجنب الاخبار المفبركة واللغة الخشنة، وكذلك ادعوهم لحماية السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والحفاظ على المصلحة العليا للشعب والوطن".

وثمن نيجيرفان بارزاني، "دور المنظمات المحلية والدولية المتخصصة في مراقبة وضع حرية الصحافة والتعبير في إقليم كوردستان"، مؤكدا على "تعامل الاطراف والجهات المعنية مع اي فرد في المجال الصحفي بموجب قانون الصحافة في كوردستان".

وختم بيانه، بالقول "تحية لذكرى شهداء الصحافة والصحفيين الرواد في عهد الثورة والحرية الذين كرسوا حياتهم من اجل ايصال الحقيقة وتطوير الصحافة في كوردستان".

من جانبه قال، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بمناسبة يوم الصحافة الكوردية، وذكرى صدور العدد الأول من صحيفة (كوردستان) على يد الأمير مقداد مدحت بدرخان، وذكرى تأسيس نقابة صحفيي كوردستان، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لعموم صحفيي كوردستان، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية".

وأضاف، "بهذه المناسبة، يسعدنا أن نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بما يحظى به إعلاميو كوردستان، في ظل حكومة الإقليم، من حرية تامة في أداء رسالتهم دون رقابة وقيود، حيث يتمتعون بمطلق الحرية في انتقاد وتشخيص أي تجاوز وتقصير أو إهمال في الأداء الحكومي. وجنباً إلى جنب، ستبقى الحكومة سنداً وعوناً دائماً للصحفيين والعاملين في ميدان الإعلام، بما يمكننا من الارتقاء بكوردستان إلى آفاق أرحب من التقدم في المجالات كافة".

وتابع مسرور بارزاني، "ونحن نحتفي بيوم الصحافة الكوردية، نأمل أن يظلّ إيصال الحقيقة بكلّ أمانة، والمساهمة في نهضة كوردستان وخدمة مواطنيها، والدفاع عن حقوق شعب كوردستان، وصون وتعزيز الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، في مقدمة أهداف صحفيي كوردستان وغاياتهم النبيلة".

وقال أيضا، "إذ نشيد بدور الإعلاميين الكوردستانيين، نؤكد على ضرورة أن يكونوا مرآة للوطن وواجهته، وأن يكرسوا جهودهم لحماية القيم الوطنية والمصالح العليا لشعب كوردستان، مع تجنب استخدام اللغة المسيئة، والابتعاد عن التشهير باسم المهنة".

وأكد مسرور بارزاني، "دعم حكومة إقليم كوردستان لحرية التعبير والصحافة الحقيقية في إقليم كوردستان".