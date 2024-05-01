المندلاوي وعلييف يؤكدان على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين

2024-05-01 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، محسن المندلاوي، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، اليوم الأربعاء، على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، رئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي، التقى اليوم في باكو، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بحضور الوفد النيابي العراقي و القائم بالأعمال العراقي لدى أذربيجان مكي المعموري".وأضاف البيان، أن "اللقاء أكد على عمق العلاقة التي تربط العراق وأذربيجان وأهمية تطويرها والارتقاء بها على الصعد المختلفة وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن قطاعات النفط والغاز والسياحة والتعليم والنقل والزراعة ودعوة الشركات الأذربيجانية للمشاركة في إعادة إعمار البلاد والاستفادة من الفرص والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها العراق للشركات الرصينة".وناقش المندلاوي وعلييف- بحسب البيان- "الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ما يجري من عدوان صهيوني على فلسطين وخطورة ذلك على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي وضرورة العمل المشترك لإيقاف العدوان على قطاع غزة ومنع انزلاق المنطقة والعالم إلى أتون حرب واسعة لا يمكن السيطرة على حدودها وآثارها المدمرة".