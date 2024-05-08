2024-05-08 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد نحو 6 أشهر على إطلاق العراق حملته الأمنية، لنزع السلاح “الثقيل والمتوسط”، من الجيوب العشائرية والمدنية، لم يتحقق حتى الآن أي خطوات ملموسة، يمكن أن نقول من خلالها أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حققت نتائج “نوعية” فيما تعهدت به في برنامجها الوزاري الخاص بـ”حصر السلاح بيد الدولة”. وفي آخر تصريحاتها، قالت اللجنة […]

ظهرت المقالة تصريح رسمي: الحكومة تشتري الهاون من العراقيين بـ6 ملايين دينار.. السعر حسب الطراز أولاً على Eishan.