الشيخ الخزعلي والسفير الصيني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

2024-05-13 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، مع ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والصين.

وذكر بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مكتبه ببغداد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد وبكين، ومستجدات الشأن المحلي والإقليمي والدولي، والفرص الاستثمارية في العراق نتيجة استقرار الوضع الأمني".

وثمّن الشيخ الأمين "مواقف الصين الداعمة لقضية فلسطين، ورفضها الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق شعب غزّة".

من جانبه، عبّر السفير الصيني عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بـ"المواقف الوطنية للشيخ الخزعلي في جميع القضايا التي تخص العراق والمنطقة، ودوره في دعم العملية السياسية داخل البلاد".