2024-05-18 20:48:07 - المصدر: منصة إيشان

استفسرت منصة “إيشان”، عن مصير الجولة الثالثة من انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد أن حصل سالم العيساوي على 158 صوتاً، ومحمود المشهداني 137 صوتاً في الجولة الثانية. وقال المختص بالقانون الدستوري حسن البديري، لـ “إيشان”، إن “النظام الداخلي واضح، لابد أن يُنتَخب رئيس مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، ولم ينص النظام على المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، […]

ظهرت المقالة قانوني: النظام الداخلي للبرلمان أوجب تمرير الرئيس بالأغلبية المطلقة أولاً على Eishan.