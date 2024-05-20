التواصل الحكومي يزور الديوانية تمهيدا لإطلاق حملة "بين أهلنا" الخدمية والإنسانية

2024-05-20 21:00:03 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويزار فريق التواصل الإلكتروني الحكومي برئاسة عمار منعم محافظة الديوانية؛ للاطلاع على واقعها تمهيداً لإطلاق 3 حملات خدمية وإنسانية بينها حملة "بين أهلنا".وعقد الفريق اجتماعا مع الحكومة المحلية ممثلةً بالنائب الأول لمحافظ الديوانية علي جبر الفتلاوي وناقش الملف الخدمي وأهمية تعزيز الخدمات ورصد كل المناشدات التي ترد من المواطنين وتلبيتها ضمن حملات ومبادرات إنسانية وخدمية.كما زار الفريق دائرة الأحوال والجوازات والإقامة في محافظة الديوانية؛ لمتابعة آلية إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ضمن حملة (العراق هويتي) والتي يكون إصدارها مجانيا حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء.وتفقد الفريق مستشفى الحياة للأمراض النفسية والعقلية في المحافظة وكذلك مركز غسل الكلى واطلع على الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى واحتياجاتهم.وزار الفريق كذلك ضمن جولته الموسعة مقر قيادة شرطة الديوانية وتم التطرق لأهمية التنسيق الأمني مع الفرق الميدانية لفريق التواصل الحكومي خلال عملها الميداني لحملات بين أهلنا ومدرستي أجمل والعراق هويتي.وقال رئيس فريق التواصل الإلكتروني الحكومي عمار منعم لوكالة الأنباء العراقية (واع): "اطلعنا على الواقع الخدمي والإنساني في محافظة الديوانية وكانت لنا لقاءات مع الدوائر الخدمية ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية ونتوجه لإطلاق حملة بين أهلنا بمشاركة عشر وزارات قطاعية تستهدف المناطق الأشد فقرا وكذلك تستهدف تقديم الخدمات الإنسانية والصحية للمناطق المستهدفة، ولدينا كذلك مجموعة من الحملات سنباشر بمتابعتها منها حملة العراق هويتي وحملة مدرستي أجمل".وأضاف، أن "هذه الزيارة هي الثانية لمحافظة الديوانية وتهدف كذلك لمد جسور التواصل مع الحكومة المحلية والمواطنين وتسهيل تقديم الخدمات والاستجابة السريعة لأهم المناشدات التي تطرح في وسائل الإعلام وتقليل وتجاوز الروتين".بدوره، أكد النائب الأول لمحافظ الديوانية علي جبر الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق التواصل الإلكتروني الحكومي لديه الإمكانية والصلاحيات لتذليل الصعاب وتقليل الروتين وتسريع الإجراءات بين الحكومة الاتحادية وحكومة ذي قار المحلية وهذا سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الخدمات ومعالجة الفقر وتقديم ما يحتاجه ذوو الدخل المحدود من مساعدات إنسانية وصحية".