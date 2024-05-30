الشيخ الخزعلي والبارزاني يبحثان العلاقة بين بغداد وأربيل وملف رواتب موظفي الإقليم

2024-05-30 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، اليوم الخميس، العلاقة بين بغداد وأربيل وملف رواتب موظفي الإقليم.وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".وأكد الشيخ الخزعلي على، "أهمية حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة، بموجب الدستور والقانون، وأن تُراعي حقوق كل أبناء الشعب العراقي"، مشددا على، "ضرورة انتظام استلام موظفي الإقليم لرواتبهم التي هي استحقاق دستوري وقانوني".من جانبه، أشاد بارزاني بمواقف الشيخ الخزعلي الوطنية، وخصوصاً مطالبته بأهمية العمل على ضمان حصول موظفي الإقليم على استحقاقاتهم المالية.