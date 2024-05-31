مجلس الأمن ينهي عمل بعثة يونامي بالعراق نهاية عام 2025

2024-05-31 21:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إنهاء مهام بعثة يونامي في العراق، بنهاية العام 2025، مثنيا على جهود حكومة العراق في تسوية القضايا الداخلية في البلاد، ومشيدا بالتقدم الحاصل في الأهداف المحددة ببرنامج وأولويات الحكومة العراقية. وذكر قرار صادر عن مجلس الأمن ، إن " المجلس أخذ بعين الاعتبار رسالة الحكومة العراقية المؤرخة في 8 آيار/ مايو 2024، وقرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لفترة نهائية مدتها 19 شهراً حتى 31 ديسمبر 2025، وبعد ذلك ستتوقف يونامي عن جميع الأعمال والعمليات ما يتعلق بأي تصفية متبقية للبعثة عملا بالفقرة الثانية". وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة التشاور