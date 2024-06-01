السوداني: الحكومة تدرس نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية

2024-06-01 23:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة تدرس نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، لكن بعد تحديد الجدوى الاقتصادية، مشيرا الى ان استثمار الغاز بالنسبة للعراق اختبار استراتيجي. وقال السوداني في مقابلة مع وكالة "الأناضول التركية" الرسمية، إن "توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كوردستان العراق، هو بلا شك خسارة للعراق، وعلى الأقل فهو فوات منفعة متوقعة يمكن أن تسند خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزز الاقتصاد العراقي بالمجمل". وأضاف: "أما نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، فالأمر يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء". واوضح، لقد بادرنا إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد