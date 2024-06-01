امانة مجلس الوزراء: انجاز المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية

2024-06-01 23:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي. وذكر المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح صحفي، إن "عدد الأبنية المدرسية النموذجية المنجزة لغاية الآن هو 200 مدرسة موزعة بين بغداد والمحافظات، والأبنية المنجزة بـ 3 مساحات 12 و18 و24 صفاً ووفق تصاميم مختلفة". وأضاف، أن "مراحل العمل الآن تسير بوتيرة عالية، وهنالك متابعات مستمرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشرفة على المشروع عبر زيارات ميدانية إلى المواقع في بغداد والمحافظات بشكل دوري، وهذا الملف يحظى باهتمام من قبل رئيس مجلس الوزراء". وتابع، أنه "حسب الخطة