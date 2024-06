بالصور: محافظ ذي قار يتفقد سير امتحانات السادس الإعدادي في يومها الأول

2024-06-08 11:40:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قام محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من المراكز الامتحانية في المحافظة، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الصف السادس الإعدادي. ورافق المحافظ خلال جولته مدير عام تربية ذي قار ومدير عام المناهج في وزارة التربية. وأكد الابراهيمي أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على...

