الأقدم في اربيل.. محل الحاج شيرزاد 57 عاما في بيع مستلزمات الخياطة (صور)

2024-06-08 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لا يخلو محل خيّاط أو منزل فيه ماكينة خياطة في أربيل من مستلزمات الحاج شيرزاد.

فمحله من المحلات القديمة في عاصمة اقليم كوردستان ويُعد محل الحاج شيرزاد شكر الأقدم في بيع مستلزمات الخياطة، حتى بات محله وجهة لكل العاملين في هذا المجال.

ويقول الحاج شيرزاد لوكالة شفق نيوز؛ "أعمل في بيع مستلزمات الخياطة منذ العام 1967 حيث نعمل منذ نحو 57 عاما في هذه المهنة ونبيع جميع المستلزمات الخاصة الخاصة التي يحتاجها الخياط في عمله التي تتكون من مختلف المواد".

واضاف انه "اذا تطلعون على المحل فإنه يضم كل ما يحتاجه الخياط في العمل وإذا لم يجد الخياط شيئاً في اي مكان من اربيل فانه يأتي الينا و يجد ما يبحث عنه كوننا الأقدم في هذا المجال على مستوى مدينة اربيل".

واوضح ان "النساء اللواتي يعملن في مجال الاعمال اليدوية يأتون بكثرة إلى المحل ويتم تزويدهن بما يحتجن في صناعة هذه الأغراض".

وحول تأثير التطور التكنولوجي في مجال الخياطة على عمله أشار حاج شيرزاد إلى أن "التأثير ليس كبيرا كون الكثير من المعامل يأتون ويأخذون مستلزماتهم من عندنا و المحل لم يفقد زبائنه بسبب هذا التطور ".

وبدوره قال علي سمير ( زبون في المحل) للوكالة أن "الجميل في المحل انه رغم صغر حجمه إلا انه ما زال يشهد اقبالا من قبل الزبائن وخاصة النساء العاملات في مجال الخياطة".

واضاف ان "من المهم المحافظة على هذه التوعية من المحلات القديمة بالنسبة لأصحابها اضافة الى انه مهم للمدينة كون هذه المهن القديمة والفريدة باتت جزء من تراث اربيل".