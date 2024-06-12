المنتخب الوطني يهزم فيتنام ويتأهل بالعلامة الكاملة للدور الحاسم (صور)

2024-06-12 00:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، على ضيفه الفيتنامي، 3-1، مساء اليوم الثلاثاء، (11 حزيران 2024) ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة من منافساتِ المجموعة السادسة للتصفيات الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وسجل الهدف الأول للعراق اللاعب حسين علي من ضربة صاروخية بمرمى فيتنام د 12 من الشوط الأول، بينما سجل اللاعب علي جاسم الهدف الثاني د 71 من الشوط الثاني كما سجل أيمن حسين الهدف الثالث (90+1).

بينما جاء هدف فيتنام د 83.

ورفع العراق رصيده الى 18 نقطة لينهي التصفيات المزدوجة بالعلامة الكاملة دون أي خسارة، فيما تجمد رصيد منتخب فيتنام عند النقطة السادسة بالمركز الثالث وودع البطولة رسميا برفقة الفلبين بينما تأهلت اندونيسيا مع العراق وصيفة للمجموعة.



