2024-06-20 00:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أثار خبر تصدر مدينة الناصرية العراقية قائمة المدن الأكثر حرارة في البلاد، وتنافسها مع الأهواز الإيرانية على الصدارة العالمية، موجة من ردود الفعل المتباينة على صفحة قناة الناصرية على فيسبوك. البعض سخر من هذا “الإنجاز” غير المسبوق، بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة على...

The post الناصرية تتنافس على لقب “الأكثر حرارة“ عالميا: سخرية ومخاوف في مواقع التواصل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.