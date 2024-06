محافظ ذي قار يوجه كتاب شكر لفرق صيانة الكهرباء تقديرا لجهودهم الاستثنائية

2024-06-20 22:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، بإصدار كتاب شكر لفرق الصيانة في فرع توزيع كهرباء ذي قار وفرع توزيع كهرباء شمال الناصرية، مشيدا بالجهود الاستثنائية التي تبذلها هذه الفرق لإصلاح الأعطال التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وأكد الابراهيمي في خبر عاجل نقله...

