تعيين المغربي جمال سلامي خلفا لعموتة لتدريب منتخب الأردن

2024-06-22 18:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين المغربي جمال سلامي مدربًا جديدًا للمنتخب الأول لكرة القدم خلفًا لمواطنه الحسين عموتة.وقال مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان: إنه "تم تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة المنتخب الاردني في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026، والذي يبدأ اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027".‎وأضاف البيان، أن "اتحاد الكرة سيقدم المدرب الجديد للمنتخب الأردني رسميًا قبل نهاية الشهر الحالي، مبينا، أن "الجهاز الفني لسلامي سيضم مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي".