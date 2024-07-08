2024-07-08 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الإطاحة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى أشبال الخلافة في الأنبار.وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبمشاركة القوات البرية المتواجدة في قاطع المسؤولية ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على ( ٣ ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في منطقة الرمانة بمحافظة الأنبار".وأضاف، أن "المطلوبين كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في فصيل ما يسمى أشبال الخلافة وقاموا بأعمال تخريبية وإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والمواطنين آنذاك"، مبينا أنه "قد تم تسليمهم إلى جهة الطلب أصولياً".