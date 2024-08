2024-08-11 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مدير دائرة رعاية المراة في ذي قار نوفل عبد الحميد عن امهال المستفيدات من اعانة الحماية الاجتماعية عشرة ايام لاستبدال هوية الاحوال المدنية القديمة بالبطاقة الوطنية. وبيّن عبد الحميد لشبكة اخبار الناصرية ان الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التجاوزات على راتب المستفيدات بسبب الوفاة...

