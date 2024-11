البهائيون في كردستان: نموذج للتعايش السلمي والحرية الدينية

2024-11-10 01:05:07 - المصدر: جريدة المدى

سوزان طاهريُعدُّ إقليم كردستان واحة للتعايش السلمي على مستوى العراق، حيث تعيش مجموعة من الأديان والمذاهب داخل الإقليم دون أي مشاكل. تتنوع القوميات في إقليم كردستان، وأبرزها الكردية، ثم التركمانية، والعربية، والكلدانية، والسريانية، والآشورية، والأرمنية. وتوجد ثمانية أديان ومعتقدات دينية معترف بها في الإقليم، جميعها مُرخّصة ومنظّمة بموجب قانون رقم (5) لسنة 2015، قانون حماية […]

