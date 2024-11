2024-11-10 16:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، أن عدد ضيوف العراق من الوافدين اللبنانيين بلغ 18 ألفًا. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في تصريح صحفي أن “جهود الهيئة مستمرة وبالتعاون مع الدوائر العاملة باستقبال ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين على شكل دفعات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد على منحهم […]

The post المنافذ الحدودية: عدد الوافدين اللبنانيين إلى العراق بلغ 18 ألفًا appeared first on جريدة المدى.