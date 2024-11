النزاهة: باشرنا التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء

2024-11-11 15:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن المباشرة بالتحقيق في التسجيل المنسوب لرئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء. وقالت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انها “باشرت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء”. واضافت ان “ذلك تم …

