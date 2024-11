2024-11-16 20:45:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىتتأهب معظم الدوائر الخدمية والأمنية في العراق منذ أيام لإنجاح التعداد السكاني الذي طال انتظار تنفيذه جرّاء التعقيد السياسي والتنظيمي الذي رافق الملف خلال العقدين الماضيين من قبل الأحزاب التي تربطه بالانتخابات والمحاصصة الطائفية وتقاسم المناصب، بالإضافة إلى الحصص المالية من الميزانية السنوية في البلاد.وتقول الحكومة العراقية إنها ستنجح في إجراء التعداد السكاني في […]

The post استعدادات لإجراء التعداد السكاني في العراق.. أين وصلت المستجدات؟ appeared first on جريدة المدى.