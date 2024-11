إحصاء ذي قار: أكثر من 6000 جهاز ذكي لتسريع نقل بيانات التعداد السكاني

2024-11-20 09:00:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكدت دائرة إحصاء ذي قار أن عملية التعداد السكاني في المحافظة تتم باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات الحديثة لضمان دقة وكفاءة جمع البيانات. وأوضح معاون مدير الإحصاء، حمودي لازم، في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أنه تم توزيع 6300 جهاز ذكي “تابلت” على الباحثين الميدانيين، لملء الاستمارات الإلكترونية لبيانات العوائل...

