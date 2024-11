2024-11-21 00:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم مركزين في التصنيف الدولي، وفقا للنتائج الإيجابية التي حققها في الشهر الحالي. وأصبح المنتخب العراقي في المركز 54 عالميا بعد فوزه الأخير على سلطنة عمان بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. كما قفز المنتخب العراقي إلى المركز السادس على …

