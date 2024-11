2024-11-21 20:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أشادت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتضمن إصدار مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته (المدى)، "تثمّن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة […]

