السفيرة الأمريكية: لدينا ثقة بالمصارف العراقية والعلاقات بين العراق وأمريكا في تطور

2024-11-25 18:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت السفيرة الأمريكية في العراق الينا رومانوسكي، اليوم الاثنين، وجود ثقة بالمصارف العراقية، فيما أشارت إلى ان انتقال في مهام التحالف الدولي يمنح تعميق العلاقات الثنائية مع العراق. وقالت السفيرة الأمريكية في العراق الينا رومانوسكي ، خلال طاولة مستديرة لعدد من وسائل الإعلام: “سوف أغادر العراق قريبا وكان لي الشرف ان أخدم …

