فخري كريم يشيد بدعوة الصدر لاخلاء مقار سرايا السلام: تعكس الحرص والمسؤولية

2024-11-26

بغداد/ المدىاشاد رئيس مؤسسة المدى للثقافة والاعلام والفنون فخري كريم، اليوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بشأن نقل مقرات سرايا السلام عن المناطق السكنية.وقال كريم في تدوينة تابعتها (المدى)، إن "دعوة السيد مقتدى الصدر لإخلاء مقرات سرايا السلام من المدن والمناطق الآهلة تعكس الحرص والمسؤولية على سلامة العراقيين وممتلكاتهم".وأضاف، أن دعوة الصدر […]

