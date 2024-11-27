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اليوم.. مواجهتان في ختام الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق

اليوم.. مواجهتان في ختام الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق
اليوم.. مواجهتان في ختام الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق
2024-11-27 09:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراتين في ميسان وكربلاء .

ويلاقي فريقي الميناء ضيفه فريق زاخو على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية ظهراً .

ويحتل فريق زاخو المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما يحتل فريق الميناء المركز 17 برصيد سبع نقاط .

بينما يستضيف نادي كربلاء فريق ديالى عند الساعة 7:30 مساءً على ملعب كربلاء الدولي .

ويحتل فريق كربلاء بعد الجولة السابعة المركز 14 برصيد 9 نقاط ، في حين يحتل ديالى المركز 19 برصيد نقطتين .

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق قررت تغيير ملعب وتوقيت مباراة الميناء وزاخو، على ملعب ميسان، بدلاً من ملعب الفيحاء في البصرة بسبب ادامة الملعب .

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