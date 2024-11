2024-11-30 12:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر يعتزم البنك المركزي العراقي إلغاء “المنصة الإلكترونية” للتحويلات المالية مطلع العام المقبل. ويقول الباحث والمختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش ان البنك المركزي العراقي بعدم ايجاده حلولاً حقيقة للحوالات وتوجه نحو ايقاف المنصة (fitr) وتسليم الدولار العراقي الى (4) مصارف مملوكة لمستثمرين ومصارف (اردنية وخليجية ) سوف يطلق رصاصة الرحمة على اجمالي …

The post تحذير من إلغاء المنصة الالكترونية: قد يُنهي النظام المصرفي في العراق first appeared on Observer Iraq.