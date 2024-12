التلوث الإشعاعي في بابل: كارثة صامتة تهدد الأرواح والبيئة

2024-12-01 16:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصيشكل التلوث الإشعاعي في محافظة بابل تهديدًا متزايدًا على صحة السكان والبيئة، وفقًا لتقارير محلية ودولية. مناطق متعددة في المحافظة، خاصةً تلك التي شهدت أنشطة عسكرية سابقة، تعاني من مستويات مرتفعة من الإشعاع نتيجة استخدام ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب. وهذا الوضع يثير مخاوف واسعة النطاق حول ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية في […]

