بزشكيان يهاتف السوداني ويناقش معه الملف السوري وحرب غزة

2024-12-01 20:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بزشكيان. وجرى، خلال الاتصال، بحث تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما ما استجدّ منها في سوريا، بالإضافة إلى ما يحدث في الساحة الفلسطينية، من حرب مستمرة وجرائم ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع …

