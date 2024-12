2024-12-02 11:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكدت وزارة التربية، إعلان مواعيد الامتحانات التمهيديَّة للطلبة الخارجيين ونصف السنة، للعام الدراسي الحالي (2024 – 2025) خلال الأيّام المقبلة. وقال المتحدِّث الرسميِّ باسم الوزارة كريم السيّد، للصحيفة الرسمية، إنّ "الفصل الدراسيَّ الأوّل يسير بشكلٍ طبيعيّ، وهناك اكتمال في سير العمليَّة التعليميَّة بالمدارس، بتوفير جميع المتعلّقات والجوانب التربويَّة، إذ شهد هذا العام استقراراً بعد […]

