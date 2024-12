قرعة “متوازنة” في مونديال الاندية.. عراق اوبزيرفر تنشر مجموعات الأندية العربية

2024-12-05 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام القادم. ويتواجد فريق الترجي التونسي ضمن حقبة الأندية الإفريقية المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية. ويتواجد الأهلي على رأس الأندية المشاركة من قارة إفريقيا ومعه كل من الترجي التونسي …

