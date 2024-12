2024-12-16 23:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أثارت تصريحات الحاخام الأكبر السابق للكيان الإسرائيلي، يتسحاق يوسف، جدلا واسعا بعدما دعا إلى رفض تجنيد الحريديم، بما في ذلك من لا يدرسون التوراة. وقال يوسف الذي يشغل حاليا عضوية مجلس حكماء التوراة التابع لحركة شاس، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، ، إنه "حتى الكسالى الذين لا يدرسون التوراة لا ينبغي لهم الانضمام […]

The post جدل "إسرائيلي" بعد دعوة حاخام سابق لعدم التجنيد بجيش الاحتلال appeared first on جريدة المدى.