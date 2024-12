بعد أن نفت الداخلية العراقية… قناة الحدث السعودية: ماهر الأسد موجود في السليمانية بضيافة بافل الطالباني

2024-12-17 12:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

السليمانية/ متابعة عراق اوبزيرفر رجحت مصادر مطلعة لقناة الحدث، اليوم الثلاثاء، وجود ماهر الأسد في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق بضيافة بافل طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وذكرت المصادر ان “المعلومات الاولية تشير الى وجود ماهر الأسد في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق بضيافة بافل طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني”. وامس الاثنين، أعلنت …

