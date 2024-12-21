الشرطة يحقق الفوز على الكهرباء بلقاء مؤجل من دوري نجوم العراق

2024-12-21 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق الكهرباء بنتيجة هدف دون مقابل مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

جرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي ببغداد عند الساعة الـ 2:30 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل للكهرباء ، سجل الهدف احمد يحيى في الدقيقة الـ 29، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء .

وبفوز الشرطة يكون قد رفع رصيده للنقطة 21 بالرصافة بعد القوة الجوية المتصدر بـ24 نقطة ، بينما تجمد رصيد الكهرباء بعد خسارته اليوم عند النقطة 14 بالمركز العاشر .