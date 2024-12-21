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الشرطة يحقق الفوز على الكهرباء بلقاء مؤجل من دوري نجوم العراق

الشرطة يحقق الفوز على الكهرباء بلقاء مؤجل من دوري نجوم العراق
الشرطة يحقق الفوز على الكهرباء بلقاء مؤجل من دوري نجوم العراق
2024-12-21 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق الكهرباء بنتيجة هدف دون مقابل مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

جرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي ببغداد عند الساعة الـ 2:30 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل للكهرباء ، سجل الهدف احمد يحيى في الدقيقة الـ 29، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء .

وبفوز الشرطة يكون قد رفع رصيده للنقطة 21 بالرصافة بعد القوة الجوية المتصدر بـ24 نقطة ، بينما تجمد رصيد الكهرباء بعد خسارته اليوم عند النقطة 14 بالمركز العاشر .

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