عاجل| على وقع امنيات الأمن والازدهار.. العراقيون يستقبلون باحتفالات كبيرة العام 2025

بغداد والمحافظات/ عراق أوبزيرفر على وقع امنيات الامن والأمان والازدهار، استقبل العراقيون اليوم (الأربعاء) العام الميلادي الجديد 2025. وعلى الرغم من الانخفاض الملموس في درجات الحرارة، إلا ان العراقيين في مختلف المحافظات خرجوا للشوارع محتفلين بقدوم العام الميلادي الجديد. وزينت سماء العاصمة بغداد ألعاباً ضوئية فيما ازدحمت مراكز التسوق والمطاعم والنوادي بالمختلفين الذين استقبلوا بالأغاني …

