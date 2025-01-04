جهاز مكافحة الإرهاب "يشكو" من "هجمة إعلامية مفتعلة" تشكك بوطنية منتسبيه

2025-01-04 14:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، إنه يتعرض الى هجمة اعلامية مفتعلة تشكك بوطنية قادته وابطاله في بعض القنوات.

وأعتبر الجهاز في بيان له تلقته "بغداد اليوم"، ان هذه الهجمة يراد منها تشويه سمعة ابطال معارك التحرير والتأثير على حجم المنجزات الكبيرة التي حققها الجهاز خلال هذه السنة من عمليات نوعية استهدفت قيادات تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف، أنه" يعمل وفق عقيدة وطنية بعيداً عن المحاصصة والطائفية في اختياره للافراد الذين ينضوون في صفوفه وفق معاير تتناسب مع مهام الجهاز، ويمتثل الى توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في اي مهمة تسند اليه".

وأهاب الجهاز" بالمواطنين بأن لا ينساقوا الى مثل هذه الاجندات حتى لايتعكر عليهم الاحتفالات بفرحة النصر الذي تحقق بسواعد الابطال، مبينا أنه" يحتفظ بحق الرد القانوني، فيما دعا القنوات الفضائية الى تغليب المصلحة الوطنية وان يتمسكوا بالاعلام المهني الذي يهدف الى رفعة اسم العراق عالياً.