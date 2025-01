2025-01-05 01:50:06 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن يستمر غياب زعماء الفصائل المسلحة بالعراق منذ أكثر من شهر، فيما يبدو أن "الرد الأمريكي" بات قريبًا على تلك الجماعات.وأُطلقت لأول مرة تحذيرات من قيادات الصف الأول في الدولة حول "سيناريوهات الرد".وتسرّبت بالمقابل معلومات عن انسحاب للفصائل من مناطق كانت تتمركز فيها خلال السنوات العشر الأخيرة، في وسط وغربي البلاد.وفي احتفالية […]

