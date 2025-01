الإعمار تحدد موعد التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان

2025-01-06 17:15:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة الإعمار والاسكان، اليوم الاثنين، فتح التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان في بغداد والمحافظات، فيما حددت مواعيد تقديم خاصة لكل محافظة. وذكر بيان للوزارة تلقته(المدى)، ان "الوزارة حددت موعد التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى ان "اليوم الثاني من شهر شباط المقبل سيكون التقديم لمحافظات بغداد ونينوى وديالى وصلاح الدين". […]

