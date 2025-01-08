القبض على 7 متهمين وضبط ساحة لتهريب المشتقات النفطية ببغداد

2025-01-08 09:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، ضبط ساحة لخزن وتهريب المشتقات النفطية، وإلقاء القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة شرق العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة الخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية من ضبط ساحة (كراج) معد لخزن وتهريب المشتقات النفطية احتوت على (15) خزانا بسعات مختلفة مملؤة بكميات من المشتقات النفطية وذلك في منطقة (الزعفرانية)".

وأضافت، أنه" في سياق متصل ومن خلال عمليات البحث والتفتيش المناطقي تم القاء القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم بجرائم (السرقة والنصب والاحتيال والتزوير وترويج وتعاطي المواد المخدرة) ضمن مناطق (بغداد الجديدة، البلديات، الزعفرانية، النهروان، حي الوحدة) وتستولي على عدد من الاسلحة الغير مرخصة التي بحوزتهم، مشيرة إلى تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم.